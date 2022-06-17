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Новости 10:56

И.о. главы комитета Госстройнадзора Ленобласти стал Андрей Семчанков

фото ЗакС политика И.о. главы комитета Госстройнадзора Ленобласти стал Андрей Семчанков

Начиная с пятницы, 17 июня, исполняющим обязанности председателя комитета Госстройнадзора и госэкспертизы Ленинградской области стал первый заместитель главы ведомства Андрей Семчанков, пишет телеканал "78" в своём Telegram-канале.

Прежний руководитель комитета Николай Циганов покинул занимаемую должность по своей инициативе.

Отметим, ранее Семчанков работал в Смольном в качестве первого заместителя председателя комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга (КРТИ). Ушёл он в 2020 году.

Циганов же, в свою очередь, с 1993 по 2017 годы трудился в строительной отрасли, занимая преимущественно руководящие должности. С 2016 по 2018 год являлся главой ФАУ "РосКапСтрой". После этого стал директором ФГКУ "Северо-западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации", откуда позднее перешёл на должность замначальника службы Госстройнадзора и экспертизы Петербурга, где был трудоустроен до 2021 года.


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