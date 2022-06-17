Бельский намерен контролировать реализацию заключённых на ПМЭФ соглашений

Спикер Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский в разговоре с ЗАКС.Ру заявил, что главная задача депутатского блока в рамках ПМЭФ - посмотреть, какие соглашения заключены и какие тренды развития наметились. Позже парламентарии будут следить за выполнением подписанных соглашений.

⁃ Основное для нас - это реализация соглашений, которые здесь подписаны, это более 300 млрд рублей. Мы видели, как многие соглашения, которые подписывались на петербургском форуме, не всегда доходили до конца. И здесь нам надо посмотреть, чтобы они были реализованы. <…> Депутатский контроль ещё никто не отменял, - сказал спикер.

Бельский добавил, что помимо него форум посетили другие депутаты ЗакСа. У них есть свои задачи на этом мероприятии, особенно у руководителей профильных комитетов и тех, кто входит в рабочие группы по предпринимательству - например, председателя постоянной комиссии по промышленности, экономике и предпринимательству Ирины Ивановой (КПРФ). По словам Бельского, также форум посетил депутат от "Новых людей" и руководитель "Деловой России" Дмитрий Панов.

На вопрос о том, не хочется ли ему вернуться в бизнес, глядя на большое количество предпринимателей, Бельский ответил отрицательно. Он уточнил, что пока ему нравится его работа депутатом.

⁃ Я люблю заниматься тем, что мне нравится. Пока мне то, чем я занимаюсь, очень нравится, - сказал Бельский.

София Саттарова, фото - Константин Леньков