"Будем добиваться этого": Генпрокурор заявил о необходимости снижения проверок бизнеса

Руководитель Генеральной прокуратуры РФ Игорь Краснов, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, заявил о необходимости снижения проверок российского бизнеса контролирующими органами, пишет РИА "Новости".

"Применительно к деятельности контролирующих органов моя позиция неизменна — количество проводимых проверок должно снижаться. И мы будем добиваться этого всеми доступными законными способами", — высказался генпрокурор.

В то же время, по словам Краснова, Россия не разделят добросовестный бизнес на "свой и чужой": заграничные предприниматели всегда могут рассчитывать на поддержку правоохранителей, если качественно и в рамках закона ведут свой бизнес в стране.

Наконец, Краснов выступил с инициативой, которая, по его мнению, должна поддержать бизнес, максимально упростить процедуры таможенного оформления импортной продукции, пишет ТАСС.

Фото: сайт Генпрокуратуры