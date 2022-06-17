До конца года российский рынок может покинуть до трети импортного вина

Глава Роскачества Максим Протасов в интервью НТВ порассуждал об аспектах импортозамещения и феномене параллельного импорта, отдельно остановившись на винодельческой отрасли. По прогнозу чиновника, из-за санкций российский рынок неизбежно покинет до 30 процентов вина, ранее завозившегося из-за рубежа.

"Здесь лекарство одно: увеличение количества виноградников. <...> И максимальное замещение с точки зрения ингредиентов, удобрений, и вопрос о питомниках", - заявил Протасов.

Его ведомство намерено в ближайшие месяцы заняться изучением качество российских питомников винограда. Среди них герой интервью назвал донские питомники, "неизвестные для многих" волгоградские питомники, краснодарские и дагестанские терруары, добавив, что "нам точно есть чем гордиться".