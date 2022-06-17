Суд в Москве назначил члену ИГ* пожизненный срок за подготовку теракта

Второй западный окружной военный суд приговорил к пожизненному заключению участника организации "Исламское государство"* Тоджиддина Назарова по обвинению в подготовке теракта на территории России. Как пишет "Интерфакс", первые восемь лет осужденному придется провести в тюрьме и только потом - в колонии особого режима. Его также оштрафовали на 1,5 млн рублей.

По версии следствия, Назаров с 2017 года стал главным действующим лицом своей организации на территории России. Утверждается, что он планировал осуществить теракты в непосредственной близости от зданий администрации президента, ФСБ и Минобороны. Свою деятельность осужденный координировал через мессенджеры. В 2020 году его задержали на территории Сирии и передали в Россию.

*Движение признано террористическим, его деятельность запрещена на территории РФ