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Новости 13:40

"Северная креветка" инвестирует 1 млрд рублей в строительство рыбзавода в Ленобласти

фото ЗакС политика "Северная креветка" инвестирует 1 млрд рублей в строительство рыбзавода в Ленобласти

Входящая в группу компаний "Северная креветка" фирма "Нортен шримп энд фиш продуктс" собирается вложить 1 млрд рублей в возведение рыбзавода в Верево в Ленобласти, информирует "Деловой Петербург". Соглашение подписал в рамках ПМЭФ региональный глава Александр Дрозденко и владелец компании Сергей Бельков.

"Предприятие запроектировано на замкнутом водоснабжении, использует высокие стандарты в производстве. А выращивание креветки будет на натуральных кормах", — заявил Дрозденко в ходе церемонии подписания.

"Северная креветка" на сегодняшний день на правах аренда владеет предприятием в Тосненском районе. В Верево же компания планирует построить завод на участке в 8 га. Приступить к возведению объекта Бельков планирует весной 2023 года.


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