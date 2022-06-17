Градозащитники обратились в прокуратуру из-за разрушения двух дач у Финского залива

Активисты из движения "Живой город", обеспокоенные судьбой двух дореволюционных деревянных дач у Финского залива, написали письмо в петербургскую прокуратуру. Речь идет о даче А.Ф. Ташейт в Ольгино и о даче Г.В. Мюзера в Зеленогорске, которым, по мнению авторов обращения, грозит уничтожение.

"Собственники доводят их до необратимой аварийности, а КГИОП не использует полномочия по изъятию с целью реставрации", - сформулировали основную претензию градозащитники в своем Telegram-канале.

С учетом того, что на двух объектах не ведется никаких ремонтных и противоаварийных работ, а посторонние на территорию не допускаются, активисты призывают силовиков изъять обе дачи у собственников.

В обращении в прокуратуру члены "Живого города" указывают, что профильный комитет в течение пяти последних лет жаловался в полицию на ненадлежащее содержание обоих исторических зданий собственниками. Более того, суд обязывал владельцев провести противоаварийные работы на обеих дачах, которые либо не выполнялись, либо переносились на более поздний срок.