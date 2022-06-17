Зеленский: Украина вводит визовый режим для россиян с 1 июля

Президент Владимир Зеленский объявил, что Украина с 1 июля введет для граждан России визовый режим.

Данная мера, по его словам, была необходима "в рамках противодействия беспрецедентным угрозам национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности государства".

Кабинет министров Украины должен согласовать данное решение уже в пятницу, 17 июня.

Напомним, что с 24 февраля Россия начала вести на территории соседнего государства "специальную военную операцию" с целью "демилитаризации и денацификации" Украины.