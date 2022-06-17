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Новости 14:07

Зеленский: Украина вводит визовый режим для россиян с 1 июля

фото ЗакС политика Зеленский: Украина вводит визовый режим для россиян с 1 июля

Президент Владимир Зеленский объявил, что Украина с 1 июля введет для граждан России визовый режим. 

Данная мера, по его словам, была необходима "в рамках противодействия беспрецедентным угрозам национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности государства".

Кабинет министров Украины должен согласовать данное решение уже в пятницу, 17 июня.

Напомним, что с 24 февраля Россия начала вести на территории соседнего государства "специальную военную операцию" с целью "демилитаризации и денацификации" Украины.


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