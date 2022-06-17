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Новости 14:35

В Петербурге расширят производство авиадвигателей

фото ЗакС политика В Петербурге расширят производство авиадвигателей

В рамках Петербургского международного экономического форума АО "ОДК-Климов" подписало соглашение со Смольным о строительстве целого ряда объектов, в которые компания готова вложить более 22 млрд рублей. Как сообщает пресс-служба городского правительства, речь идет о производственно-конструкторском комплексе для сборки и сопровождения производства авиационных газотурбинных двигателей, авиационном учебном центре, центре сервисного обслуживания авиадвигателей и корпусе, где будут разрабатывать и изготовлять системы автоматического управления газотурбинными авиадвигателями. Новые объекты позволят создать 885 рабочих мест в городе.

"Эта компания – знаковая для нас. Это высокотехнологичные, высокооплачиваемые рабочие места, налоги, которые поступают в бюджет", - высказался о сделке губернатор Александр Беглов.

Со своей стороны, гендиректор АО "ОДК-Климов" Александр Артюхов отметил, что в условиях санкций спрос от заказчиков авиадвигателей требует удвоения их производства. На слова Артюхова, получившего 17 июня памятный знак "350 лет Петру Первому", ссылается РБК Петербург.


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