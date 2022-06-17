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Новости 14:50

ВТБ вложит 25 млрд рублей в новый кампус Политеха

фото ЗакС политика ВТБ вложит 25 млрд рублей в новый кампус Политеха

Группа ВТБ намерена инвестировать 25 млрд рублей в новый научно-преподавательский и студенческий кампус Политехнического университета Петра Великого: соответствующее соглашение было заключено между ВТБ, Смольным и Минобрнауки 17 июня в ходе очередного дня ПМЭФ.

По замыслу властей, будущий кампус должен стать национальным центром передовых цифровых и производственных технологий, благодаря ему будет стимулироваться развитие городской среды. Кроме того, чиновники полагают, что появление подобного места должно побудить граждан на получение инженерного образования.

Проект будет реализован на условиях государственно-частного партнерства. Кампус должны возвести в три этапа, завершение работ намечено на 2027 год.


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