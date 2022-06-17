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Новости 15:52

Путин: США объявили себя посланниками Господа на земле

фото ЗакС политика Путин: США объявили себя посланниками Господа на земле

Владимир Путин 17 июня прибыл на ПМЭФ и выступил на пленарном заседании. Выступление транслируется на сайте форума.

Президент России начал свою речь с критики США и других стран Запада.

"США, победив в холодной войне, объявили себя посланниками Господа на земле", - заявил Путин.

Санкции против России он назвал "безумными и бездумными".

"Их количество и скорость штамповки не знают прецедентов. Расчет был нахрапом, наскоком сломить российскую экономику — не получилось, не вышло, не состоялось", - добавил Путин.

Президент заявил об успешных действиях России по борьбе с инфляцией и другими последствиями введения санкций. 


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