Путин: США объявили себя посланниками Господа на земле

Владимир Путин 17 июня прибыл на ПМЭФ и выступил на пленарном заседании. Выступление транслируется на сайте форума.

Президент России начал свою речь с критики США и других стран Запада.

"США, победив в холодной войне, объявили себя посланниками Господа на земле", - заявил Путин.

Санкции против России он назвал "безумными и бездумными".

"Их количество и скорость штамповки не знают прецедентов. Расчет был нахрапом, наскоком сломить российскую экономику — не получилось, не вышло, не состоялось", - добавил Путин.

Президент заявил об успешных действиях России по борьбе с инфляцией и другими последствиями введения санкций.