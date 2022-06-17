В Петербурге начнут работу 400 точек уральской сети магазинов готовой кулинарии

В рамках Петербургского международного экономического форума Смольный заключил соглашение с екатеринбургским ООО "Кушать надо вкусно и полезно, а не как сейчас в магазинах. Франчайзинг", которому принадлежит сеть продовольственных магазинов "Жизньмарт", передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации города.

"Планируется открытие около 150 магазинов большого формата площадью 100-200 м и 250-300 магазинов мини-формата площадью 20-80 м", - рассказали представители комитета по промышленной политике, инновациям и торговле.

По словам главы комитета Кирилла Соловейчика, уральские магазины будут работать по франшизе, а петербургские чиновники предоставят партнерам доступ к сервису "тепловых карт" для наиболее удачного выбора локаций.

Магазины "Сетьмарт" специализируются на продаже готовых блюд, десертов и напитков, в Екатеринбурге таких маркетов насчитывается 41.