Миронов считает, что единороссы стесняются своей партийной принадлежности

На старте избирательной кампании по сентябрьским региональным выборам лидер справедливороссов Сергей Миронов нашел объяснение желанию "Единой России" отменить голосование по партийным спискам. За этим, по его мнению, кроется неуверенность в себе и в силе партийного бренда, а также стеснение.

"Одномандатники будут "прятаться — мол, мы не из "Единой России", мы тут сбоку стояли, это не мы голосовали за пенсионную, мусорную реформы. По опыту прошлых выборов они даже на своих билбордах партийный логотип убирают подальше", - приводит его суждение персональная пресс-служба.

По наблюдениям Миронова, превращение выборов в голосование исключительно по партийным спискам удобно "партии власти" еще и тем, что при такой системе легче применить административный ресурс. Из слов депутата также следует, что у единороссов имеются трудности с формулированием четкой идеологии.