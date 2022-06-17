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Новости 16:42

Путин поставил в пример бизнесменам дореволюционных купцов

фото ЗакС политика Путин поставил в пример бизнесменам дореволюционных купцов

Президент Владимир Путин обратился к бизнесу во время своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме 17 июня.

"Успех, чувство достоинства и самоуважение приходят только тогда, когда ты связываешь свое будущее, будущее своих семей и детей со своей Родиной", - заявил глава государства.

Он призвал предпринимателей инвестировать в Россию, заявив, что страна обладает гигантским потенциалом. Путин перечислил фамилии дореволюционных купцов, поставив их в пример современным бизнесменам.

"Дома — надежнее. Те, кто не захотели услышать этот очевидный посыл, потеряли на Западе сотни миллионов, если не миллиарды долларов", - отметил президент.


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