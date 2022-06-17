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Новости 17:45

Псковская область погасила все долги перед коммерческими банками

фото ЗакС политика Псковская область погасила все долги перед коммерческими банками

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в своем Telegram-канале, что регион погасил все свои коммерческие кредиты. За это он признателен президенту и правительству, которые поддержали руководство области бюджетными кредитами.

"Теперь наш госдолг состоит только из бюджетных кредитов по ставке 0,1% годовых. Для сравнения, у замещенных кредитов ставка составляла от 5,5% до 12%", - написал чиновник.

По оценке Ведерникова, благодаря мерам поддержки из федерального центра новое экономическое положение региона таково, что полмиллиарда рублей ежегодно может высвобождаться на его развитие.

В начале месяца Псковской области пообещали дать еще 7 млрд рублей на погашение коммерческих кредитов бюджетными.


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