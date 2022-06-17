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Новости 18:07

Сын бывшего спикера ЗакСа вошел в состав Молодежного парламента Петербурга

фото ЗакС политика Сын бывшего спикера ЗакСа вошел в состав Молодежного парламента Петербурга

Членом Молодежного парламента Петербурга стал сын покойного экс-председателя Заксобрания Вадима Тюльпанова Владислав. Его делегировала партия "Единая Россия".

Полный список членов Молодежного парламента опубликовал в соцсетях спикер ЗакСа Александр Бельский.

В совещательном органе будет 50 человек. 32 из них прошли конкурсный отбор, остальных выдвинули партии, пропорционально своему представительству в ЗакСе. У "Единой России" - 10 мест,  у КПРФ – три, у "Справедливой России – За правду" - два, по одному у ЛДПР, "Новых людей" и "Яблока".

Вадим Тюльпанов руководил Заксобранием с 2003 по 2011 год. Позже был членом Совета Федерации. Скончался 4 апреля 2017 года.


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