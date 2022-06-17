В Гатчине до конца 2022 года должен появиться филиал СПбГУ

Филиал Санкт-Петербургского государственного университета должен появиться в Гатчине до конца текущего года: соглашение об этом подписали на ПМЭФ ректор вуза Николай Кропачев и глава Ленобласти Александр Дрозденко, информирует пресс-служба СПбГУ.

Главный петербургский вуз уже тесно взаимодействует с НИЦ "Курчатовский институт" — ПИЯФ, который базируется в Гатчине. Обсудив вопросы кооперации, Кропачев совместно с деканом физического факультета СПбГУ Михаилом Ковальчуком и решили предложить Дрозденко разместить филиал университета в столице региона.

"Проект будет способствовать реализации Федеральной научно-технической программы развития синхротронных и нейтронных исследований и исследовательской инфраструктуры, в которой особое место уделяется подготовке кадров", — рассказали о плюсах решения в СПбГУ.