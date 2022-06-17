Президент Казахстана Токаев не хочет признавать "квазигосударственные" ДНР и ЛНР

Во время диалога со своим российским коллегой Владимиром Путиным президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что его страна не поддерживает суверенитет самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. По его мнению, нельзя всегда ставить во главу угла право народов на самоопределение: в противном случае воцарится "хаос" и "на Земле возникнет более 500 или 600 государств".

"По этой причине мы не признаем ни Тайвань, ни Косово, ни Южную Осетию, ни Абхазию и, по всей видимости, этот принцип будет применен и по отношению к квазигосударственным территориям, коими на наш взгляд являются Луганск и Донецк", - произнес казахстанский лидер во время дискуссии в рамках Петербургского международного экономического форума.

Напомним, что сама РФ признала две самопровозглашенные республики только в феврале нынешнего года, спустя почти восемь лет после их образования. В мире ДНР и ЛНР официально признали кроме России лишь Абхазия и Южная Осетия (сами, в свою очередь, частично признанные).