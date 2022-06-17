Карельская резиденция Ельцина "Шуйская Чупа" станет 5-звёздочной гостиницей

В Карелии появится первый в регионе 5-звёздочный отель со СПА-комплексом: под данные нужды переоборудуют одну из бывших резиденций Бориса Ельцина "Шуйскую Чупу". Соответствующее соглашение подписали власти республики с инвестором "Космос отель групп" в ходе Петербургского международного экономического форума.

Реконструкция объекта должна быть завершена уже к 2025 году. В комплекс инвестируют 2,5 млрд рублей. После обновления гостиница получит название Cosmos Collection Karelia Resort, отчитались в пресс-службе министерства экономического развития Карелии.

Руководство региона возьмёт на себя обязанности создать для объекта необходимую инфраструктуру.

В посёлке Шуйская Чупа ещё в советские годы располагался дачный посёлок для карельских обкомовских чиновников, рядом с которым располагалась гостиница для высших партийных номенклатурщиков. После того, как объект в 1996 году "реновировали", место стало одной из резиденций первого президента РФ Бориса Ельцина.