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Новости 19:23

Бывшего замглавы АП и замглавы Совбеза Огарева нашли мертвым

фото ЗакС политика Бывшего замглавы АП и замглавы Совбеза Огарева нашли мертвым

Тело бывшего гендиректора "Росвооружения" Алексея Огарева обнаружили в подмосковном коттеджном поселке, пишет РИА "Новости" со ссылкой на собственный источник. По предварительной оценке собеседника агентства, смерть 64-летнего мужчины не носила криминального характера. О том же говорят и источники РБК.

Тем временем, в СК, комментируя происшествие, сообщили о начавшейся доследственной проверке и при этом не уточнили имени и фамилии покойного.

До работы в "Росвооружении" Огарев в конце 1990-х годов занимал должности замглавы администрации президента и замглавы Совета безопасности. По данным Forbes, бывший чиновник был вхож в ближайшее окружение бывшего президента Бориса Ельцина, которое в СМИ часто называют "семьей".


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