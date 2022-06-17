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Новости 20:51

"Навальнисты" исключили экс-сотрудника ЗакСа Зарагацкого из списка главных адептов спецоперации

фото ЗакС политика "Навальнисты" исключили экс-сотрудника ЗакСа Зарагацкого из списка главных адептов спецоперации

Соратники оппозиционера Алексея Навального скорректировали свой список наиболее заметных и заслуживающих с их точки зрения порицания сторонников военной спецоперации на Украине, который они начали составлять в апреле. Telegram-канал "Ротонда" обратил внимание, что из списка исчез начальник аппарата спикера петербургского ЗакСа в 2007–2013 годах Александр Зарагацкий, по разным сведениям имевший серьезное влияние на петербургские выборы начала 2010-х годов.

В качестве одной из причин изменения отношения оппозиционеров к петербуржцу называется его содействие в уточнении данных о других героях перечня. Добиться тематических комментариев от экс-сотрудника Мариинского дворца у "Ротонды" не удалось.

В последние годы Зарагацкий жил и работал в Москве, входя в совет директоров Федеральной сетевой компании. Правда, "навальнисты" в своей таблице к числу его заслуг относят и то, что из компании он успел выйти до 24 февраля. 

В "список Навального" попадают те публичные и известные россияне, кто, по мнению его авторов, наиболее активно поддерживает военную спецоперацию на Украине, включая политиков, чиновников, представителей лояльных Кремлю СМИ и артистов. Несколько раз подвергавшийся корректировке и уточнениям, документ насчитывает около шести тысяч фамилий.

фото: Михаил Масленников / ЗАКС.Ру


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