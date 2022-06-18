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Долина и Лепс выступили на Дворцовой площади в рамках ПМЭФ

фото ЗакС политика Долина и Лепс выступили на Дворцовой площади в рамках ПМЭФ

В пятницу, 17 июня, состоялся концерт на Дворцовой площади в рамках культурной программы Петербургского международного экономического форума. 

Мероприятие было организовано "Русским радио". На нем выступили Лариса Долина, Григорий Лепс, Владимир Пресняков, группа "Земляне" и другие.

"ПМЭФ-2022 стал действительно историческим, ведь на нем были намечены перспективы развития российской экономики новой эры. И грандиозным его завершением стал концерт "Звёзд Русского радио" на Дворцовой площади", - сообщили организаторы форума.

Бесплатные концерты для горожан - традиционная часть культурной программы ПМЭФ. Они проходят с 2007 года, когда на Дворцовой площади выступили Scorpions и Робин Гибб из Bee Gees. В следующем году бесплатный концерт дал один из основателей Pink Floyd Роджер Уотерс. 

В 2011 году на Дворцовой выступал Стинг. Через два года там организовали большой концерт "Торжество классики". В 2017 году играл симфонический оркестр Мариинского театра. Спустя два года классика и рок объединились: Би-2 выступали в сопровождении симфонического оркестра.


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