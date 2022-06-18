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Новости 11:22

Турпоток в Петербург в I полугодии 2022 года вырос на 32,7%

фото ЗакС политика Турпоток в Петербург в I полугодии 2022 года вырос на 32,7%

За первую половину 2022 года туристический поток в Петербург вырос на 32,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила директор агентства "Маркет Гайд" Юлия Кислова на сессии о туризме в рамках ПМЭФ 18 июня.

Доля иностранцев незначительна - 3% от общего числа гостей города. Общий поток отдыхающих вырос за счет внутреннего туризма, отметила Кислова.

Внутренних туристов стало больше из-за сочетания двух факторов: "высокой лояльности" людей к Петербургу и закрытия многих зарубежных направлений, говорится на представленной презентации. Там же утверждается, что основная цель гостей города - встретиться с родственниками и друзьями.

София Саттарова


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