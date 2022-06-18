Гендиректор "ЭкспоФорум-Интернэшнл" Воронков: Петербург должен делать ставку на деловой туризм

Генеральный директор ООО "ЭкспоФорум-Интернэшнл" и президент Российского союза выставок и ярмарок Сергей Воронков на сессии о туризме в рамках ПМЭФ заявил, что Петербургу надо делать ставку на деловой туризм, передает корреспондентка ЗАКС.Ру.

По словам Воронкова, деловой туризм приносит в 3-4 раза больше денег, чем культурный. Кроме этого, сезон для культурного туризма - 4 месяца, а для делового - 8 месяцев.

В деловом туризме целевой аудиторией выступает около 70 млн человек, заявил гендиректор "ЭкспоФорум-Интернэшнл". Он уточнил, что эти люди - 1% от населения, который определяет принятие 99% решений во всех сферах жизни.

Лучший вариант - конгрессно-выставочный формат, отметил Воронков. По его мнению, прекрасный пример в этой сфере - Петербургский международный экономический форум.