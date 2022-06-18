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Новости 12:51

ПМЭФ закончился для Петербурга соглашениями почти на полтриллиона рублей

фото ЗакС политика ПМЭФ закончился для Петербурга соглашениями почти на полтриллиона рублей

Губернатор Петербурга Александр Беглов 18 июня подвел итоги экономического форума. По словам градоначальника, Смольному удалось заключить соглашений почти на 500 млрд рублей, сообщил "Коммерсантъ"

"Почти на полтриллиона рублей подписано различных соглашений. Все они направлены на общее развитие города и инфраструктуры: транспорт, наука, здравоохранение, образование, IT-технологий и другое. Безусловно, часть соглашений направлена и на расширение нашей промышленности: пищевая, судостроение, тяжелая промышленность", - приводит Ъ слова Беглова. 

Смольный в 2022 году сделал упор на "умные инвестиции" и науку. Среди подписанных бумаг - соглашения с Санкт-Петербургским политехническим университетом, Санкт-Петербургским государственным университетом, Высшей школой экономики, Горным университетом и Российской академией наук.

Также во время ПМЭФ Беглов обсудил сотрудничество с ПАО "Сбербанк" и   договорился о строительстве нового канализационного коллектора ГУП "Водоканал Санкт‐Петербурга".

Константин Леньков


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