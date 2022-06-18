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Новости 15:42

На повредивших Z-инсталляцию чебоксарцев завели уголовное дело

фото ЗакС политика На повредивших Z-инсталляцию чебоксарцев завели уголовное дело

Два молодых человека из Чебоксар, накануне повредившие крупную инсталляцию в виде Z-символики и попавшие в объектив камер видеонаблюдения, стали фигурантами уголовного дела. Об этом сообщает медиапроект Avtozak live. Их преследуют по ч. 2 ст. 214 УК (вандализм, совершённый группой лиц по мотивам ненависти или вражды).

Характерно, что после задержания на них уже составили административный протокол по статье 20.3.3 КоАП (дискредитация Вооруженных сил) и оштрафовали на 30 тысяч рублей каждого. Кроме того, сообщается, что силовики заставили задержанных принести извинения на камеру.


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