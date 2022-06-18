Захарова поставила Конашенкова в пример западным пресс-секретарям

За последние десятилетия институт пресс-секретарства в России достиг фантастического уровня, заявила 18 июня официальный представитель МИД Мария Захарова во время дискуссии о "культуре отмены" в рамках ПМЭФ.

"Если вы возьмете ведущие страны с точки зрения пропаганды информационной открытости. Штаты, Британия, Франция - вы не найдете ничего даже рядом сопоставимого с уровнем профессиональной работы наших пресс-секретарей. Во многих странах они стали "притчей во языцех", то есть людьми-антиподами профессии", - сказала Захарова.

Особенно она отметила официального представителя министерства обороны Игоря Конашенкова.

"Игорь Конашенков транслирует уверенность каждый день по несколько раз… Вы представляете, что это такое - делать каждый день? А я представляю", - подчеркнула Захарова.

Напомним, с начала "специальной военной операции" Конашенков ежедневно озвучивает сводки и официальную позицию министерства обороны.

Фото: скрин трансляции с сайта ПМЭФ-2022