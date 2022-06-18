На Невском пятачке открыли стелу в память о сражавшихся за Ленинград челябинцах

В преддверии Дня памяти и скорби губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и губернатор Челябинской области Алексей Текслер на Невском пятачке открыли мемориальную стелу в честь уроженцев южноуральского региона, погибших в боях за Ленинград в годы Великой Отечественной войны. Официально установлены имена 346 павших на Невской Дубровке челябинцев, передает пресс-служба правительства Ленобласти.

"Здесь погибали бойцы из Татарстана, Украины, Якутии. Потому что у советского солдата не было национальности. И мы отдаём дань памяти всем, кто освобождал Ленинград от блокады", - произнес Дрозденко, возложивший 18 июня цветы к монументу.

В свою очередь, Текслер рассказал, что привез с собой в Петербург гильзу с землей, взятой из тех мест, откуда его земляки отправлялись защищать оказавшийся в осаде город.

фото: lenobl.ru