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Новости 17:11

"Интерфакс": В рамках дела о хищении задержали директора Соликамского магниевого завода

фото ЗакС политика "Интерфакс": В рамках дела о хищении задержали директора Соликамского магниевого завода

Силовики задержали директора Соликамского магниевого завода (СМЗ) Артура Уртаева, который проходит по экономическому делу, о чем пишет "Интерфакс" со ссылкой на свой источник. Статус бизнесмена в деле пока не называется. Задержание представители правоохранительных органов пока официально не коммментируют. Информагентство указывает, что Утаев находится во главе завода менее месяца.

Кроме того, "Интерфакс" обратил внимание на объявление полицией в розыск Игоря Пестрикова, в уголовном деле которого упоминается Утаев. Согласно версии следствия, Пестриков через Утаева присвоил 250 млн рублей, находившихся в собственности у СМЗ. На прошлой неделе суд арестовал часть движимого и недвижимого имущества, принадлежащего предприятию.


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