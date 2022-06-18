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Новости 15:53

Беглов не попал в Топ-10 медиаперсон ПМЭФ, робот Дуняша пятая

фото ЗакС политика Беглов не попал в Топ-10 медиаперсон ПМЭФ, робот Дуняша пятая

Компания Brand Analytics опубликовала рейтинг участников Петербургского международного экономического форума по упоминаемости в социальных медиа. В Топ-10 не попал губернатор Петербурга Александр Беглов.

С большим отрывом лидирует президент России Владимир Путин. Эксперты нашли в соцмедиа более 61 тысячи сообщений, посвященных его участию на ПМЭФ. На втором месте - лидер ДНР Денис Пушилин (10,1 тысяч сообщений), на третьем - пресс-секретарь президента Дмитрий Песков (8,7 тысяч сообщений).

В первую пятерку также вошли председатель Центробанка Эльвира Набиуллина и робот-буфетчица Дуняша.

Из глав регионов в десятку попал только губернатор Московской области Андрей Воробьев. 

Для расчета рейтинга эксперты проанализировали более 240 млн сообщений русскоязычных социальных медиа в период с 15 по 17 июня. 


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