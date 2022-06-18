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Новости 17:47

В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности

фото ЗакС политика В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности

В Петербурге в воскресенье ожидается серьезная непогода, в связи с чем в Смольном объявили для 19 июня желтый уровень опасности. По прогнозу Гидрометцентра, в этот день с 10 часов утра до часов 20 вечера следует быть готовым к порывам ветра скоростью до 15 метров в секунду. 

Ввиду повышенного риска ДТП чиновники просят быть осторожными на улице не только автомобилистов, но и пешеходов. Согласно сервису "Яндекс.Погода", весь вечер субботы будет дождливым.

Накануне главный городской синоптик Александр Колесов рассказал в своем Telegram-канале, что петербуржцы в воскресенье почувствуют на себе влияние циклона "Офелия", надвигающегося со стороны Атлантического океана.


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