ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 19:13

На ПМЭФ раскритиковали идею создания колокольни Смольного собора

фото ЗакС политика На ПМЭФ раскритиковали идею создания колокольни Смольного собора

В рамках ПМЭФ-2022 прошла дискуссия о воссоздании архитектурных доминант. Основной темой разговора стал проект по возведению колокольной башни ансамбля Смольного собора.

Инициатор проекта - Фонд содействия восстановлению объектов истории и культуры в Санкт-Петербурге. Его директор Илья Козлов заявил, что Фонд размышлял об этой колокольне уже несколько лет. 

Колокольня должна достигнуть 170 метров, следует из описания проекта. Здание "задумывалась архитектором Бартоломео Франческо Растрелли как архитектурная доминанта Смольного монастыря", но по ряду причин реализовать строительство не удалось, уточняет на своем сайте Фонд. 

Большинство присутствовавших на дискуссии поддержали идею создания колокольни. Раскритиковал проект заместитель председателя ВООПИиК Петербурга Александр Кононов. Он заявил, что строительство колокольни - это не воссоздание, так как этой башни никогда не существовало. 

- Позиция моя и моих коллег очень категоричная: это абсолютно ложный путь и в градостроительном отношении, и в плане разрушения того, реально существующего шедевра Растрелли, шедевра барокко, который является одним из символов, одним из открыточных видов Петербурга. Подобное новое строительство по неосуществленному проекту просто уничтожит его, - сказал Кононов. 

Он добавил, что ведущие организации по охране культурного наследия выступили против колокольни. По мнению Кононова, если кто-то хочет воссоздать объект, который связан с Растрелли, то стоит обратить внимание на потерянную церковь Спаса на Сенной площади. 

Обсуждение проекта еще не завершено. Пока создание колокольни ансамбля Смольного собора невозможно из–за действующего законодательства, которое запрещает строительство в границах существующих памятников. Возможно только воссоздание ранее утраченных деталей, следует из федерального закона №73.

София Саттарова


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости18 июня
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама