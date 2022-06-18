На ПМЭФ раскритиковали идею создания колокольни Смольного собора

В рамках ПМЭФ-2022 прошла дискуссия о воссоздании архитектурных доминант. Основной темой разговора стал проект по возведению колокольной башни ансамбля Смольного собора.

Инициатор проекта - Фонд содействия восстановлению объектов истории и культуры в Санкт-Петербурге. Его директор Илья Козлов заявил, что Фонд размышлял об этой колокольне уже несколько лет.

Колокольня должна достигнуть 170 метров, следует из описания проекта. Здание "задумывалась архитектором Бартоломео Франческо Растрелли как архитектурная доминанта Смольного монастыря", но по ряду причин реализовать строительство не удалось, уточняет на своем сайте Фонд.

Большинство присутствовавших на дискуссии поддержали идею создания колокольни. Раскритиковал проект заместитель председателя ВООПИиК Петербурга Александр Кононов. Он заявил, что строительство колокольни - это не воссоздание, так как этой башни никогда не существовало.

- Позиция моя и моих коллег очень категоричная: это абсолютно ложный путь и в градостроительном отношении, и в плане разрушения того, реально существующего шедевра Растрелли, шедевра барокко, который является одним из символов, одним из открыточных видов Петербурга. Подобное новое строительство по неосуществленному проекту просто уничтожит его, - сказал Кононов.

Он добавил, что ведущие организации по охране культурного наследия выступили против колокольни. По мнению Кононова, если кто-то хочет воссоздать объект, который связан с Растрелли, то стоит обратить внимание на потерянную церковь Спаса на Сенной площади.

Обсуждение проекта еще не завершено. Пока создание колокольни ансамбля Смольного собора невозможно из–за действующего законодательства, которое запрещает строительство в границах существующих памятников. Возможно только воссоздание ранее утраченных деталей, следует из федерального закона №73.

София Саттарова