Правительство разрешило предоставление кредитных каникул автоперевозчикам

Кабинет министров включил предприятия, работающие в сфере пассажирских перевозок, в перечень отраслей, представители которых могут рассчитывать на предоставление кредитных каникул, сообщила 19 июня пресс-служба правительства. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

"Речь идёт о городских, пригородных и междугородних автотранспортных перевозках, а также о пригородных железнодорожных перевозках. Теперь предприниматели, работающие в этой сфере, наравне с представителями ряда других отраслей сектора МСП смогут взять отсрочку по возврату кредита или уменьшить размер платежей в течение льготного периода", — уточнили в кабмине.

Право на получение кредитных каникул получат заемщики, оформившие кредитный договор до 1 марта 2022 года. Обратиться за получением отсрочки или уменьшением размера платежей будет можно до конца сентября, при этом максимальный срок действия каникул составит шесть месяцев.

До этого правительство утвердило перечень отраслей в сфере малого и среднего предпринимательства, представители которых могут рассчитывать на предоставление кредитных каникул. В частности, в список вошли сельское хозяйство, образование, здравоохранение, культура и производство продуктов питания, одежды, лекарств и электрического оборудования.