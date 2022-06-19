Абрамченко заявила, что Россия начнет отказываться от одноразового пластика с 2025 года

Россия поэтапно приступит к отказу от изделий из одноразового пластика в 2025 году, рассказала вице-премьер Виктория Абрамченко в интервью ТАСС. По ее словам, привычные товары будут замещаться после появления подходящего варианта замещения.

"Законопроект о вступлении в силу основной нормы, которая и была предметом дискуссии горячей, когда будет 100 % введен норматив утилизации упаковки, — это 2025 год", — заявила Абрамченко.

Как сообщила чиновница, отход от изделий из одноразового пластика будет происходить постепенно. "Это будет по отдельному графику, в зависимости от того, чем мы можем заместить. Есть вариант замещения, есть такая технология, есть такой вид товара или упаковки — мы будем сразу в отношении такой группы вводить соответствующие решения о замене", — уточнила она.

При этом Абрамченко признала, что санкции повлияли на ход мусорной реформы в России. "В блоке утилизации отходов мы все еще зависим от поставок импортного оборудования. Тут, наверное, действительно придется говорить о том, что либо уйдем в перепроектирование по объектам, которые начаты уже, либо будем сразу закладывать строительство этих объектов с оборудованием из дружественных стран", — заявила она. По словам вице-премьера, Россия не станет импортозамещать оборудование, поскольку это "долго" и "не всегда целесообразно".

Фото: Telegram-канал "Абрамченко В.В."