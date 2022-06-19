Активисты расстреляли из пейнтбольного ружья статую Октавиана Августа из-за сходства с Путиным

Статуя римского императора Октавиана Августа подверглась обстрелу из пейнтбольного ружья на Петроградской стороне за предполагаемое сходство с президентом Владимиром Путиным, стало известно в воскресенье, 19 июня. О своей причастности к этому заявили активисты, именующие себя "Комитетом республиканцев-социалистов", видеозапись они выложили в своем YouTube-канале.

В подписи к ролику авторы указали, что перформанс был приурочен к завершению Петербургского международного экономического форума. "Комитет республиканцев-социалистов не мог проигнорировать столь важное событие и выступил на полях уважаемого саммита", — известили активисты.

Статуя Октавиана Августа располагается на фасаде торгового центра Evropa на Малом проспекте Петроградской стороны. Это одна из девяти бронзовых скульптур, символизирующих, по словам владельца компании-застройщика, города Европы. "За основу скульптуры, символизирующей Рим, был взят памятник Октавиану с Аллеи императоров. Но стояла задача не персонифицировать Октавиана, а создать собирательный образ, чтобы лик императора был мудрый и мужественный", — приводит его слова "Канонер". При этом в образе древнеримского императора некоторые наблюдатели разглядели изображение Владимира Путина.

Фото: скриншот ролика на YouTube -канале "Комитет республиканцев-социалистов"