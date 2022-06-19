В Татарстане чиновники потребовали согласовать список песен для фестиваля памяти Цоя

Организатор рок-фестиваля в честь 60-летия Виктора Цоя в Набережных Челнах столкнулся с требованием чиновников предоставить список песен, планируемых к исполнению со сцены, сообщило издание Chelny-biz. По словам музыканта Евгения Афанасьева, он отправил в местное управление культуры примерный перечень композиций и музыкантов, после чего получил требование отказаться от ряда позиций.

"В последний момент с нас потребовали сценарий. Глупо, это же не новогодний утренник! Я отправил в управление культуры примерный плейлист: список групп и песен. Да, нам разрешили петь. Но не все. Запретили исполнять знаковые песни русского рока и знаковые песни Виктора Цоя. Это все равно, что запретить птице летать, а зайцу прыгать", — возмутился Афанасьев и добавил, что участники фестиваля "просто хотели петь песни Цоя, групп "Воскресенье", "Ария", ДДТ и других".

По данным Chelny-biz, среди прочего чиновники запретили петь песни Виктора Цоя "Пачка сигарет" и "Перемен", а также другие. Как пишет издание, в ответ организаторы объявили об отмене фестиваля, проведение которого было намечено на 19 июня в местном парке. Между тем, в городской администрации факт отмены опровергли, заявив, что мероприятие было перенесено на август.

Фото: unsplash