ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 16:24

Матвиенко сочла "дикостью" введение Украиной визового режима с Россией

фото ЗакС политика Матвиенко сочла "дикостью" введение Украиной визового режима с Россией

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко высказалась относительно введения Украиной визового режима с Россией, передает 19 июня ТАСС. Как сообщило агентство, подобное нововведение экс-губернатор Петербурга охарактеризовала как "очередную дикость".

"Очередная дикость, по-другому сказать не могу", — произнесла Матвиенко.

Ранее стало известно о решении правительства Украины ввести с 1 июля визовый режим с Россией. Кроме того, в воскресенье появилась информация о том, что Верховная рада проголосовала за запрет на ввоз и распространение в стране книг и издательской продукции из России и Белоруссии и за запрет воспроизведения русской музыки в общественных местах и в местных медиа.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости19 июня
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама