Матвиенко сочла "дикостью" введение Украиной визового режима с Россией

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко высказалась относительно введения Украиной визового режима с Россией, передает 19 июня ТАСС. Как сообщило агентство, подобное нововведение экс-губернатор Петербурга охарактеризовала как "очередную дикость".

"Очередная дикость, по-другому сказать не могу", — произнесла Матвиенко.

Ранее стало известно о решении правительства Украины ввести с 1 июля визовый режим с Россией. Кроме того, в воскресенье появилась информация о том, что Верховная рада проголосовала за запрет на ввоз и распространение в стране книг и издательской продукции из России и Белоруссии и за запрет воспроизведения русской музыки в общественных местах и в местных медиа.