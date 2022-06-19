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Самолет в Пулково прервал вылет после столкновения с птицей

фото ЗакС политика Самолет в Пулково прервал вылет после столкновения с птицей

Рейс из Петербурга в Уфу утром в воскресенье был вынужден вернуться в аэропорт Пулково после того, как столкнулся с птицей при взлете, сообщил 19 июня телеканал "78". Как рассказали журналистам в авиакомпании "Россия", столкновение произошло во время разгона борта и пришлось на область в районе левого двигателя.

После инцидента пассажиров высадили, а воздушное судно передали для осмотра техническим специалистам. Для выполнения полета авиакомпания предоставила резервный самолет. Согласно данным онлайн-табло Пулково, отмена коснулась рейса на 07:50, вылет в итоге состоялся в 10:17.


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