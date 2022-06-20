На Украине в ходе "спецоперации" погиб уроженец Ленобласти Александр Соколов

На территории Украины во время боевых действий погиб уроженец Киришей Ленобласти Александр Соколов, информирует пресс-служба администрации региона. Свои соболезнования выразил губернатор Александр Дрозденко.

"Мы прощаемся с человеком большого мужества, вставшим на защиту наших братьев на Донбассе, отдавшим жизнь за Родину", - говорится в обращении главы 47-го региона.

Ефрейтор Соколов служил разведчиком 2-ой отдельной бригады спецназначения Главного управления Генштаба Минобороны РФ. В Киришах проходил учёбу в местном медицинском колледже. Служил по контракту.

Прощание с военным пройдёт 20 июня в 12:00 в МДЦ "Восход" в Киришах.