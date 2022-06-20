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Новости 11:22

В правительстве заявили о частичном восстановлении импорта в Россию

фото ЗакС политика В правительстве заявили о частичном восстановлении импорта в Россию

Первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил в опубликованном 20 июня интервью "Интерфаксу" о частичном восстановлении импорта в Россию после падения на фоне начала спецоперации на Украине.

"Если на пике сокращение импорта составляло 50 %, то есть он упал в два раза, то сейчас импорт колеблется по отношению к уровню февраля в диапазоне около 65-75 %. То есть он отыграл примерно 20-25 % от минимального уровня", — привел цифры чиновник.

При этом Белоусов уточнил, что не считает полученные результаты предельными, однако полагает необходимым для дальнейшего роста импорта внутренний спрос. "Нет спроса — не будет импорта, не будет импорта, соответственно, будет возникать дополнительное давление на рубль в сторону его укрепления", — произнес он.


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