В ЗакСе одобрили проект памятника Блоку

Утром в понедельник, 20 июня, постоянная комиссия по городскому хозяйству Заксобрания поддержала идею установки памятника Александру Блоку на улице Декабристов, сообщили в городском парламенте. Как рассказали ЗАКС.Ру участники заседания, никаких разногласий проект не вызвал, его одобрили единоглассно.

Комиссия намерена выступить с инициативой об установке памятника поэту на одном из ближайших пленарных заседаний ЗакСа.

Монумент высотой 4,05 м появится рядом с музеем-квартирой Блока по адресу ул. Декабристов, 57. Здесь поэт жил с 1912 по 1921 год. Здесь же скончался 7 августа 1921 года.

Над памятником работает скульптор Евгений Ротанов.







Фото из презентации эскизного проекта