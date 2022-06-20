Сенатор пригрозил "любыми способами" решить проблему с транзитом в Калининград

Сенатор Андрей Климов высказался 20 июня в своем Telegram-канале о проблеме с железнодорожным транзитом грузов в Калининград, прозрачно намекнув при этом на возможность для России отойти от имеющихся соглашений. Последнее, по его мнению, может грозить дальнейшим увеличением напряженности между РФ с одной стороны и НАТО и Евросоюзом с другой.

"Евросоюз, если он незамедлительно не исправит наглую выходу Вильнюса, сам же дезавуирует для нас легитимность всех документов о членстве Литвы в ЕС и развяжет руки для решения созданной Литвой проблемы калининградского транзита любыми избранными нами способами", — написал член Совета Федерации.

По версии Климова, "недопустимое поведение Вильнюса" ставит под удар также и блок НАТО, который якобы начинает силами одной из входящих в него стран "неприемлемую блокаду" российского региона. "Последнюю можно оценить как прямую агрессию в отношении России буквально вынуждающую нас безотлагательно прибегнуть к должной самозащите", — высказался сенатор.

Ранее стало известно о намерении Литвы прекратить с 18 июня пропуск транзита по железной дороге в Калининградскую область и из нее попадающих под санкции грузов. По оценке губернатора региона Антона Алиханова, речь идет о 40-50 % номенклатуры грузов, включая строительные материалы и готовую продукцию, шедшую из области.

Фото: Telegram-канал "Русский Акцент"