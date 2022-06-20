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Нарышкин высказался за включение в учебники "героической борьбы жителей Донбасса"

фото ЗакС политика Нарышкин высказался за включение в учебники "героической борьбы жителей Донбасса"

Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин высказался 20 июня за включение рассказа о "героической борьбе жителей Донбасса" в школьные учебники истории, передает РИА "Новости". Соответствующее предложение прозвучало на заседании Российского исторического общества.

"Сегодня на страницы школьных учебников должна попасть и героическая борьба жителей народных республик Донбасса", — цитирует Нарышкина агентство.

Глава СВР напомнил, что в 2014 году в школьный курс истории внесли сведения о "воссоединении Крыма и Севастополя с Россией".

Также Нарышкин выразил мнение о том, что для Российского исторического общества в настоящее время приоритетами становятся "окончательная интеграция народных республик в наше единое историко-культурное пространство, равно как и сохранение памяти о текущих событиях в Донецкой и Луганской народных республиках и на Украине".


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