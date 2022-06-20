Институт Финляндии решил завершить свою деятельность в РФ после 30 лет работы

Общество "Финляндия–Россия" известило о выходе из состава учредителей Института Финляндии в Петербурге и общем завершении деятельности организации в РФ, сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте Института.

"Мы благодарны всем партнёрам в России и в Финляндии, сотрудничество с которыми было важной составляющей нашей работы на протяжении 30 лет", - гласит послание организации.

Институт Финляндии, который, среди прочего, оказывал поддержку проектам в сфере культуры и науки, находится в историческом здании на Большой Конюшенной улице.

После того, как Россия начала проводить на Украине "специальную военную операцию", организация объявила о приостановке своей деятельности.