Суд в Петербурге обязал КРТИ заменить парковку тротуаром

Куйбышевский районный суд Петербурга вынес решение по гражданскому делу о необходимости обязать комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) выполнить определенные действия, рассказала 20 июня объединенная пресс-служба судов. Речь шла об обустройстве тротуара на Петровском проспекте близ ЖК "Остров".

Прокурор обратился с иском по результатам проверки обустройства тротуара, выполненной после обращения местных жителей. В ходе проверки стало известно, что вместо обустроенного тротуара для пешеходов по Петровскому проспекту около ЖК располагается несанкционированная парковка.

"Как следует из материалов дела, в обращении Е. и К., проживающих в д. 5 по Петровскому проспекту, указано, что <...> создается угроза жизни и здоровью граждан, поскольку в доме находится детский сад, родители с детьми вынуждены ходить по газону, а жители дома выходить на проезжую часть, чтобы выйти на асфальтовое покрытие", — сообщили в пресс-службе судов.

В своем обращении истец добивался от ответчика включения пункта об создании тротуара в адресную программу по целевой статье о капитальном ремонте дорог в Петербурге в 2021-2023 годах, разработки проектной документации, согласования и обустройства тротуара. В результате суд обязал КРТИ в течение 24 месяцев после вступления решения в силу "включить в адресную программу оборудование тротуара для пешеходов, в рамках реализации которой разработать и согласовать проектную документацию, обустройство тротуара в указанных границах".