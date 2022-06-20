В МО "Семеновский" сыграют в шашки на 350 досках в честь Петра I

Муниципальное казенное учреждение (МКУ) "Семеновское", подведомственное МО "Семеновский", 20 июня разместило тендер на проведение сеанса одновременной игры в шашки на 350 досках. Мероприятие хотят посвятить 350-летию императора Петра I. На турнир собираются потратить до 295 тысяч рублей.

Масштабное мероприятие должно пройти днем 23 июля на Пионерской площади. Регистрация для участников начнется 18 июля. Для них подготовят тематические сувениры, а те, кто сыграет вничью или победит, получат поощрительный приз.

Согласно аукционной документации, лучшим игрокам достанутся книги на тему шашек, истории Петербурга и Петра I. Их закупят в количестве не менее 50 штук. Сувенирный набор будет включать небольшой металлический значок с логотипом турнира и блокнот. Всего закажут 500 комплектов.

Следить за игрой будет спортивный судья всероссийской категории. Кроме него, во время соревнований будет работать судейская коллегия, в которой должно быть не меньше трех международных арбитров по шашкам, апелляционный комитет, в который войдут игроки с титулом "Международный гроссмейстер по шашкам".

Прием заявок от потенциальных исполнителей контракта продлится до конца июня.

Константин Леньков / фото: Unsplash