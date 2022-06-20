Комиссия ЗакСа одобрила законопроект о реновации в Петербурге

Комиссия по градостроительству, земельным и имущественным вопросам Законодательного собрания Петербурга 20 июня рассмотрела законопроект о комплексном развитии территорий, сообщили в пресс-службе парламента. Документ в ЗакС внесен от имени губернатора города Александра Беглова.

Согласно проекту закона (есть в распоряжении ЗАКС.Ру), в городе вводится порядок по определению территорий, которые будут входить в "комплексное развитие территорий". Речь идет о реновации — старые здания планируется сносить, а на их месте возводить новые.

В документе сказано, что решение о комплексном развитии будет принимать орган власти, которому это поручит правительство Петербурга. Законопроект определяет, что относить к реновации могут не только аварийные дома, но и ряд других зданий, которые построены с 1957 года по 1970 год "по типовым проектам, разработанным в указанный период времени". Это строения "типа "хрущевки" панельные, уточняется в проекте закона.

Там же определяется, что собрание собственников по решению вопроса о комплексном развитии должно пройти в течение 60 дней со дня опубликования проекта решения о реновации. Жителям домов, попавших в реновацию, должны будут выплатить средства из бюджета на покупку нового имущества, следует из законопроекта.

Депутат ЗакСа от "Яблока" и член комиссии Борис Вишневский рассказал ЗАКС.Ру, что выступил против документа. По его словам, в 1957–1970 годах были построены дома, которые до сих пор находятся в хорошем состоянии.

- У нас есть дома этих серий, которые вполне себе приличные, даже не панельные, с высокими потолками, с хорошей планировкой, расположенные в удобных транспортно доступных местах с хорошей инфраструктурой и зеленью. Это улица Седова, Малая Охта, Кантемировская улица и другие места. А предлагается всё одним чохом отнести к территориям, которые правительство может включить в зону комплексного развития, - считает Вишневский.

Он добавил, что также ратовал за увеличение до 120 дней срока на собрание собственников жилья. Кроме этого, "яблочник" считает, что границы реновации должны устанавливаться законом, а не исполнительным органом власти. Также следует добавить в проект закона пункт о том, что дома должны быть обеспечены земельными участками: так получится избежать ситуации, когда вплотную с еще не снесенным зданием строят новый дом, заявил Вишневский.

- Все это мы уже проходили в Москве. Ровно это вызвало дикое количество скандалов в Москве, когда под снос шли очень даже приличные дома, но формально построенные в этот период — жители там только что под бульдозеры не ложились, - напомнил депутат.

ЗАКС.Ру не удалось связаться с главой комиссии по градостроительству ЗакСа Валерием Гарнецом.

Ранее этот законопроект одобрили на совещании правительства Петербурга. Как сообщила пресс-служба администрации губернатора, новый документ поможет улучшить ситуацию с обновлением жилья:

"Применение механизма комплексного развития территорий жилой застройки позволит вывести обновление жилого фонда на новый уровень. Он будет способствовать комплексному обновлению городских территорий, занятых домами первых массовых серий. Новый закон также призван улучшить условия для привлечения потенциальных инвесторов и устранить проблемы, препятствовавшие согласованному и комплексному развитию застроенных территорий".

София Саттарова