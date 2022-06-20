Мосгорсуд признал законным запрет в России Facebook** и Instagram**

Городской суд Москвы отклонил жалобу на запрет продуктов компании Meta* в России и на признание компании экстремистской, информирует РИА "Новости".

С жалобами обращалась не только сама компания, но также частные лица — например, как пишет Telegram-канал "Осторожно, новости", градозащитник из Перми Денис Галицкий, которого перед запретом не ознакомили с сутью претензий к корпорации, при этом решение суда "затрагивает его права": он начал пользоваться Facebook** в 2011 году и "нажил" там множество друзей, которых не желает потерять. Судью данная ремарка удивила, поэтому удовлетворять ходатайство об отложении дела он удовлетворять не стал.

В ходе заседания представитель Meta* отметила, что столичный суд не имел полномочий рассматривать дело в отношении международной компании. Более того, ей не предоставили достаточного количества времени для того, чтобы ознакомиться с материалами разбирательства, которые головной офис, расположенный в Калифорнии, получил на русском языке без перевода. Наконец, подчеркнула представитель компании, суд не стал назначать лингвистическую экспертизу записей пользователей, призывавших к противоправным действиям, а также не изучил доводы самой Meta*.

"Политика Meta* не допускает призывов к насилию в отношении граждан России, выступает против русофобии", - представила свою позицию представитель компании. Юрист считает блокировку продуктов компании "непропорциональной мерой, которая противоречит интересам граждан России".

В свою очередь гособвинитель требовал жалобу не удовлетворять, поскольку Meta* якобы систематически занималась распространением противоправной информации и дискриминировала госСМИ.

Как итог, в удовлетворении жалобы Meta* было отказано.

*Компания Meta Platforms Inc., владеющая социальными сетями Facebook** и Instagram** решением суда от 21.03.2022 признана экстремистской организацией, её деятельность на территории РФ запрещена