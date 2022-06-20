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Новости 17:24

В Московском районе ввели в эксплуатацию детсад на 295 мест

фото ЗакС политика В Московском районе ввели в эксплуатацию детсад на 295 мест

Новый детский сад на 295 мест появился в Московском районе Петербурга, информирует пресс-служба Смольного. Дошкольное учреждение появилось на Идрицкой улице, 5, корпус 3.

Детсад находится в предела жилого комплекса ЦДС "Московский". Возведением здания занимался застройщик ООО "Городские кварталы", входящий в группу ЦДС.

Садик состоит из трёх этажей. Его совокупная площадь — 5,5 тысяч кв. метров. Заведение сможет принять 15 групп из детей разных возрастов —  от ясельного до подготовительного к школе. Внутри имеются залы для занятий музыкой и спортом, помещения для кружков, бассейн, медицинский кабинет, столовая и другие необходимые помещения.

На территории детсада оборудовали площадки и зоны для занятий спортом.


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