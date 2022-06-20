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Новости 18:40

Беглов заявил, что юбилейный ПМЭФ прошел "с большой пользой для города"

фото ЗакС политика Беглов заявил, что юбилейный ПМЭФ прошел "с большой пользой для города"

Губернатор Александр Беглов посвятил свое еженедельное обращение к горожанам по "Радио России" прошедшему Петербургскому международному экономическому форуму. В своей речи 20 июня он заявил слушателям о том, что мероприятие состоялось "с большой пользой для города".

"Мы достигли важных договоренностей с российскими регионами, — поведал Беглов. — Это позволит нам укрепить горизонтальные связи, обеспечить промышленную кооперацию, укрепить продовольственную безопасность Санкт-Петербурга. Мы нашли источники финансирования для больших и малых городских проектов, создали хороший задел для новых соглашений".

В своей речи градоначальник выразил мнение, что Россия является лучшим местом для ведения бизнеса, а Петербург "самым перспективным местом для инвестиций" в стране.

Часть своего выступления Беглов посвятил выражению благодарности тем, кто участвовал в подготовке и проведении ПМЭФ. "Вместе мы сделали большое дело, — произнес он. — Не просто помогли развитию Петербурга, а показали, что город и страна открыты миру. Россия не идет по пути самоизоляции. Мы всегда рады гостям из дружественных стран и готовы к открытому диалогу со всеми, кому интересен бизнес в России".


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