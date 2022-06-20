Беглов заявил, что юбилейный ПМЭФ прошел "с большой пользой для города"

Губернатор Александр Беглов посвятил свое еженедельное обращение к горожанам по "Радио России" прошедшему Петербургскому международному экономическому форуму. В своей речи 20 июня он заявил слушателям о том, что мероприятие состоялось "с большой пользой для города".

"Мы достигли важных договоренностей с российскими регионами, — поведал Беглов. — Это позволит нам укрепить горизонтальные связи, обеспечить промышленную кооперацию, укрепить продовольственную безопасность Санкт-Петербурга. Мы нашли источники финансирования для больших и малых городских проектов, создали хороший задел для новых соглашений".

В своей речи градоначальник выразил мнение, что Россия является лучшим местом для ведения бизнеса, а Петербург "самым перспективным местом для инвестиций" в стране.

Часть своего выступления Беглов посвятил выражению благодарности тем, кто участвовал в подготовке и проведении ПМЭФ. "Вместе мы сделали большое дело, — произнес он. — Не просто помогли развитию Петербурга, а показали, что город и страна открыты миру. Россия не идет по пути самоизоляции. Мы всегда рады гостям из дружественных стран и готовы к открытому диалогу со всеми, кому интересен бизнес в России".